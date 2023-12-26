نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل: بيراميدز "فرقة معلمين" ولن يفوز بأي بطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مستوى مواجهة فيوتشر وبيراميدز كانت سيئ للغاية، مشيرا إلى أن لاعبي فريق الأهلي ظهر أمام سيراميكا كليوباترا مثل "الاشباح" في ظل الضغط الهائل من كم المباريات مؤخرًا،.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "توقيت بطولة السوبر غير جيد مطلقا، في ظل ضغط المباريات على الأهلي تحديدا الذي يمتلك لاعبين دوليين في منتخب مصر، وتخيلوا لو خسر الأهلي، وكان النهائي بين فيوتشر وسيراميكا فلن يحضر أي جمهور من الأساس للمباراة".

وأضاف: "هناك حكام أهلاوية وزمالكاوية، وتم الاعتراض على محمد معروف بشكل قوي بعد لقاء الاهلي وسيراميكا كليوباترا، وجايمي باتشيكو كان غاضبا بعد اللقاء أيضا وغير معجب بالتنظيم أو أي شئ".

وأكمل: "منذ فترة طويلة، وأنا متوقع أن بيراميدز لن يفوز بأي بطولة، نشاهد (فرقة معلمين) في المباريات، بعيدًا عن الروح والحماس المطلوبين للفوز بأي مباراة، والفريق لديه لاعبين كثيرين، ولا بد من الابتعاد عن الرفاهية وانتقاء اللاعبين في المرحلة المقبلة، وتعديل المسار الإداري".