نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيرنلي ضد ليفربول اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي موعد مباراة ليفربول المرتقبة ضد نظيره بيرنلي اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب " تيرف مور" المباراة التي ستجمع بين بيرنلي صاحب الأرض وليفربول ضيفه، اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتنطلق صافرة " بول تيري"، لبدء لقاء ليفربول أمام نظيره بيرنلي في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي قبل لقاء اليوم

ويحتل الفريق الكروي الأول بقيادة المدرب " يورجن كلوب" وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، من خلال 18 جاولة خاضها الريدز في المسابقة.

ويتواجد بيرنلي منافس ليفربول، اليوم الثلاثاء في المرتبة التاسعة عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من 18 جولة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول أمام بيرنلي اليوم الثلاثاء في الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لمواجهات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.