نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق مانشستر يونايتد منافسه أستون فيلا اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي ؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بقيادة المدرب " ايريك تين هاج" نظيره أستون فيلا اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد.

ويطلق حكم مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا، صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما ترتيب مانشستر يونايتد واستون فيلا في الدوري الإنجليزي قبل لقاء اليوم ؟

يحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 39 نقطة من خلال 18 جولة خاضها الفريق.

بينما يتواجد كتيبة تين هاج في المرتبة الثامنة في ترتيب البريميرليج برصيد 28 نقطة من خلال 18 جولة خاضها مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ما القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا ؟

تنقل مواجهة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشة قنوات بي إن سبورت الناقل الوحيد لمواجهات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.