نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد نظيره لوتون تاون مساء اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 على ملعب "برامول لين"، وذلك في إطار الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتذيل شيفيلد يونايتد جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ثلاثة عشر مباراة، فيما يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة أحد عشر لقاء.

موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة شيفيلد يونايتد ولوتون تاون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة شيفيلد يونايتد ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.