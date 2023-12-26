نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو في الدوري المصري اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره فاركو مساء اليوم الثلاثاء 26-12-2023 على ملعب "الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل فريق فاركو المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة ست مباريات.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الاتحاد السكندري وفاركو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري ضد فاركو مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق طارق الأدور.