نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاؤل بالإسكندرية بعد التجديد لصفاء الشريف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من التفاؤل والبهجة داخل الأوساط الرياضية السكندرية بصفة عامة ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بصفه خاصة بعد صدور رئيس الوزراء بالتجديد للدكتورة صفاء الشريف مديرية الشباب والرياضة.

وتلقى الدكتورة صفاء الشريف قبولا كبيرا بين الرياضيين بالإسكندرية.

وشهدت السنوات الأخيرة تطورا فى أداء العاملين بالمديرية ومراكز الشباب كما شهدت العديد من المهرجانات والأنشطة وتنظيم المسابقات المختلفة فى شتى الألعاب.

وانهالت التهانى على الدكتورة صفاء الشريف عقب صدور قرار التجديد لها من أعضاء مجلس النواب رؤساء الأندية ومراكز الشباب والهيئات والمؤسسات السكندرية.