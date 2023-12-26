نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 لاعبًا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة فاركو في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة فاركو المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كلا من: المهدى سليمان، عمر صلاح، هشام صلاح، إسلام أبو سليمه، سيف تقا، محمود شبانه، كريم الديب، أحمد غنيم، عمرو صالح، ناصر ناصر، خالد الغندور، عبد الغنى محمد، رجب عمران، عمر الوحش، مورو ساليفو، أحمد عيد، بنجامين،بيكالى أوبامى،ميسى،مابو لولو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة بينما يأتى فاركو فى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.