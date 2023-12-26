نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد ضد النصر اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره النصر مساء اليوم الثلاثاء 26-12-2023 على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل" معقل العميد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويتواجد العميد في المركز السادس برصيد 28 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة خمس مباريات، فيما يتواجد العالمي في وصافة الترتيب برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في ثلاث عشر مباراة والتعادل في لقاء وخسارة ثلاث مباريات.

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتحاد في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد والنصر اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد ضد النصر مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي فارس عوض.