الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء 26-12-2023، العديد من المباريات القوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أبرزها مواجهة ليفربول وبيرنلي، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.

ما مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي ؟

تنطلق اليوم خمس مواجهات نارية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تبدأ بمواجهة نيوكاسل ضد نوتنجهام، وتنتهي بمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

 

1- مباراة  نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست – الساعة 2:30 عصرًا.

2- مباراة بورنموث ضد فولهام – الساعة  5 مساء

3- مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون – الساعة  5 مساء

4- مباراة بيرنلي ضد ليفربول- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

5- مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، قبل مواجهات اليوم الثلاثاء 26-12-2023.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الثلاثاء 

1- أرسنال (40 نقطة)

2- ليفربول (39 نقطة).

3- أستون فيلا (39 نقطة).

4- توتنهام (36 نقطة)

5- مانشستر سيتي (34 نقطة).

6- وست هام (30 نقطة)

7-  نيوكاسل يونايتد (29 نقطة)

8- مانشستر يونايتد (28 نقطة)

9-  برايتون (27 نقطة).

10- تشيلسي (22 نقطة).

11- بورنموث (22 نقطة).

12- فولهام (21 نقطة).

13- برينتفورد (19 نقطة).

14- وولفرهامبتون (19 نقطة).

15- كريستال بالاس (18 نقطة).

16- إيفرتون (16 نقطة).

17- نوتنجهام فورست (14 نقطة).

18- لوتون تاون (12 نقطة).

19- بيرنلي (11 نقطة).

20- شيفيلد يونايتد (9 نقاط).

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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