نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء 26-12-2023، العديد من المباريات القوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أبرزها مواجهة ليفربول وبيرنلي، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.
ما مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي ؟
تنطلق اليوم خمس مواجهات نارية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تبدأ بمواجهة نيوكاسل ضد نوتنجهام، وتنتهي بمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا.
1- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست – الساعة 2:30 عصرًا.
2- مباراة بورنموث ضد فولهام – الساعة 5 مساء
3- مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساء
4- مباراة بيرنلي ضد ليفربول- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
5- مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، قبل مواجهات اليوم الثلاثاء 26-12-2023.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الثلاثاء
1- أرسنال (40 نقطة)
2- ليفربول (39 نقطة).
3- أستون فيلا (39 نقطة).
4- توتنهام (36 نقطة)
5- مانشستر سيتي (34 نقطة).
6- وست هام (30 نقطة)
7- نيوكاسل يونايتد (29 نقطة)
8- مانشستر يونايتد (28 نقطة)
9- برايتون (27 نقطة).
10- تشيلسي (22 نقطة).
11- بورنموث (22 نقطة).
12- فولهام (21 نقطة).
13- برينتفورد (19 نقطة).
14- وولفرهامبتون (19 نقطة).
15- كريستال بالاس (18 نقطة).
16- إيفرتون (16 نقطة).
17- نوتنجهام فورست (14 نقطة).
18- لوتون تاون (12 نقطة).
19- بيرنلي (11 نقطة).
20- شيفيلد يونايتد (9 نقاط).