نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الثلاثاء 26-12-2023، العديد من المباريات القوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أبرزها مواجهة ليفربول وبيرنلي، ومانشستر يونايتد وأستون فيلا.

ما مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري الإنجليزي ؟

تنطلق اليوم خمس مواجهات نارية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تبدأ بمواجهة نيوكاسل ضد نوتنجهام، وتنتهي بمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا.

1- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد نوتنجهام فورست – الساعة 2:30 عصرًا.

2- مباراة بورنموث ضد فولهام – الساعة 5 مساء

3- مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون – الساعة 5 مساء

4- مباراة بيرنلي ضد ليفربول- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

5- مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، قبل مواجهات اليوم الثلاثاء 26-12-2023.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الثلاثاء

1- أرسنال (40 نقطة)

2- ليفربول (39 نقطة).

3- أستون فيلا (39 نقطة).

4- توتنهام (36 نقطة)

5- مانشستر سيتي (34 نقطة).

6- وست هام (30 نقطة)

7- نيوكاسل يونايتد (29 نقطة)

8- مانشستر يونايتد (28 نقطة)

9- برايتون (27 نقطة).

10- تشيلسي (22 نقطة).

11- بورنموث (22 نقطة).

12- فولهام (21 نقطة).

13- برينتفورد (19 نقطة).

14- وولفرهامبتون (19 نقطة).

15- كريستال بالاس (18 نقطة).

16- إيفرتون (16 نقطة).

17- نوتنجهام فورست (14 نقطة).

18- لوتون تاون (12 نقطة).

19- بيرنلي (11 نقطة).

20- شيفيلد يونايتد (9 نقاط).