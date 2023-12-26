نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمواجهة الاتحاد والنصر في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشتد الاهتمام بمباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد في الجولة 17 من دوري روشن السعودي، حيث ستقام المباراة مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة وسط توقعات كبيرة.

التشكيل المتوقع لمواجهة الاتحاد والنصر في دوري روشن

تم تحديد موعد انطلاق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة بتوقيت القاهرة، وتعد هذه المباراة جزءًا من منافسات الجولة 17 من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

فيما يتعلق بالتشكيلة المتوقعة لفريق النصر، يتوقع أن يستخدم المدرب لويس كاسترو تشكيلة قوية تضم نجوم الهجوم في مباراته أمام الاتحاد. ومن المتوقع أن يكون التشكيل كما يلي: نواف العقيدي في حراسة المرمى، تيليس ولابورت ولاجامي والغنام في خط الدفاع، فوفانا وبروزوفيتش وأوتافيو في خط الوسط، وماني ورونالدو وتاليسكا في خط الهجوم.

أما بالنسبة للتشكيلة المتوقعة لفريق الاتحاد، فمن المعروف أنه يعاني من العديد من الإصابات، ومن المتوقع أن يلعب المدرب مارسيلو غالاردو بالتشكيلة التالية: مارسيلو غروهي في حراسة المرمى، مروان الصحفي وفابينيو وحسن كادش وزكريا هوساوي في خط الدفاع، رومارينهو وكانتي وفيصل الغامدي في خط الوسط، وكورنادو وكريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم.

بالتالي، يترقب الجماهير هذا اللقاء المثير والمهم بين النصر والاتحاد، والذي يعد أحد أهم المباريات في الدوري السعودي هذا الموسم.