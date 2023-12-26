نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة بورنموث ضد فولهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، مع نظيره فريق بورنموث، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



موعد مباراة فولهام ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز



ومن المنتظر أن يستضيف ملعب فيتاليتي، مباراة بورنموث ضد فولهام، والتي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة؛ والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



حيث يتواجد فريق بورنموث في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة.



تشكيل فولهام المتوقع أمام بورنموث



حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: انتوني روبنسون- تيم ريم- توسين- كيني تيتي.

خط الوسط: بوبي ريد- بيريرا- ستانسفيلد- بالينا- هاريسون ريد.

خط الهجوم: ميتروفيتش



القنوات الناقلة لمباراة فولهام ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز



والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة فولهام ضد بورنموث عبر قناة beIN Sports 1

