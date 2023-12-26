نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سباق على جوهرة البرنابيو.. انشيلوتي يدمر مخطط كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم من البقاء أو الرحيل عن صفوف الميرنجي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ويحاول مسؤولو النادي الملكي الحفاظ على بعض الركائز الأساسية للفريق ةالذي ينتهي عقودهم هذا الصيف داخل جدران السانتياجو برنابيو، وعدم رحيلهم في يناير القادم.

- أنشيلوتي يرفض رحيل مودريتش



ونشرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تواصل مع إدارة الملكي وبلغهم بضرورة ضم 3 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مع الحفاظ على جميع عناصر خط الوسط.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن مودريتش كان قد اقترب من حسم اتفاقه مع إدارة النصر السعودي لضمه خلال الموسم الحالي، بعد وساطة البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق الذي يبلغ مجهود كبير في إقناع اللاعب.

واختتمت الصحيفة، أن أنشيلوتي أوصى بضم صفقة مهاجم جديد والأقرب سيكون الفرنسي كيليان مبابي ومدافع جديد وأولهم جونزالو إيناسيو لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي، بجانب ديفيز الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ الألماني.