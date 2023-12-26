نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقرر عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر لها في شهر يناير المقبل خلال فترة التوقف الدولي

يأتي قرار مجلس إدارة النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة لصعوبة تكوين فريق يشارك في البطولة، خاصة وأن الفريق الأول مرتبط بخوض معسكر في دولة الإمارات العربية المتحدة يتخلله المشاركة في دورة أبوظبي الودية، ومن المقرر أن يسافر الفريق بجميع اللاعبين، بالإضافة إلى العناصر المميزة من قطاع الناشئين.

وفي سياق أخر يستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي، عقب قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد العودة من أنجولا، عقب خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراه الزمالك القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة الثانية عشر من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في شهر فبراير من العام القادم.

