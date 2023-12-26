نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقات الأهلي 2024.. هدف كولر على أعتاب إسبانيا في انتقالات يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على ضم العديد من الأسماء المحلية المميزة والقوية في المواسم الأخيرة، لقائمة اللاعبين التي تخطط لبدء المفاوضات معهم تمهيدا للتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ودخل أحد نجوم نادي إنبي مؤخرا، دائرة اهتمام مسؤولو القلعة الحمراء، لتدعيم بعض المراكز الهامة في تشكيل السويسري مارسيل كولر.

- نجم إنبي يقترب من الاحتراف

وتضع لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، تدعيم مركز الظهير الأيسر بصفقة جديدة، ليكون بديلا محتملا للتونسي المخضرم علي معلول في الموسم الحالي، في ظل عدم وجود سوى اللاعب الشاب كريم الدبيس في هذا المركز.

ويعتبر محمد حمدي نجم نادي إنبي، أبرز اللاعبين الذي وضعهم الأهلي في قائمة الترشيحات بعد تألق اللاعب بشكل رائع في الموسم الحالي، إلا أن تمسك الإدارة البترولية ببقاء اللاعب ورحيله سيكون للاحتراف الخارجي فقط.

حيث أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة بالقلعة البترولية مع مقدم برنامج(+90) أمير هشام عبر قناة النهار:" محمد حمدي قام بالتوقيع مع مع إحدى شركات التسويق، من أجل تسويقه في الدوريات الخارجية، وقد يتواجد في أحد الأندية الإسبانية في الفترة القادمة".

على جانب آخر، تحاول إدارة المارد الأحمر الوصول إلى اتفاق مرضي مع علي معلول نجم الفريق بشأن تجديد عقده في الموسم الجديد.