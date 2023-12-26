عادل طعيمة: مشاركة الأهلي في السوبر الإفريقي "ملهاش لازمة"

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، أن مشاركة المارد الأحمر في بطولة السوبر الإفريقي، لم تعد بالنفع على الفريق وآثرت بالسلب وأدت لإصابة البعض، وإرهاق عدد كبير من اللاعبين.

وقال طعيمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكم رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "الأهلي خاض 7 بطولات في وقت قصير للغاية، لذلك أدى لإرهاق اللاعبين، أي ناد في العالم طبيعيا يتأثر بذلك، لو خاض هذا الكم من البطولات في توقيت قصير".

وأضاف نجم الأهلي السابق: "مشاركة النادي الأهلي في السوبر الإفريقي غير مفيدة، سواء على المستوى الفني أو المادي.. ملهاش لازمة، وتوقيت السوبر المصري غير مناسب إطلاقا، وكان من الممكن أن تقام البطولة خلال فترة التوقف الدولي".

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

موعد مباراه الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

