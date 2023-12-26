نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. هدف كولر على أعتاب إسبانيا والزمالك ينسحب من كأس الرابطة وانشيلوتي يدمر مخطط رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

صفقات الأهلي 2024.. هدف كولر على أعتاب إسبانيا في انتقالات يناير

تواصل إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على ضم العديد من الأسماء المحلية المميزة والقوية في المواسم الأخيرة، لقائمة اللاعبين التي تخطط لبدء المفاوضات معهم تمهيدا للتعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ودخل أحد نجوم نادي إنبي مؤخرا، دائرة اهتمام مسؤولو القلعة الحمراء، لتدعيم بعض المراكز الهامة في تشكيل السويسري مارسيل كولر.

- نجم إنبي يقترب من الاحتراف

وتضع لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي، تدعيم مركز الظهير الأيسر بصفقة جديدة، ليكون بديلا محتملا للتونسي المخضرم علي معلول في الموسم الحالي، في ظل عدم وجود سوى اللاعب الشاب كريم الدبيس في هذا المركز.

ويعتبر محمد حمدي نجم نادي إنبي، أبرز اللاعبين الذي وضعهم الأهلي في قائمة الترشيحات بعد تألق اللاعب بشكل رائع في الموسم الحالي، إلا أن تمسك الإدارة البترولية ببقاء اللاعب ورحيله سيكون للاحتراف الخارجي فقط.

حيث أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة بالقلعة البترولية مع مقدم برنامج(+90) أمير هشام عبر قناة النهار:" محمد حمدي قام بالتوقيع مع مع إحدى شركات التسويق، من أجل تسويقه في الدوريات الخارجية، وقد يتواجد في أحد الأندية الإسبانية في الفترة القادمة".

على جانب آخر، تحاول إدارة المارد الأحمر الوصول إلى اتفاق مرضي مع علي معلول نجم الفريق بشأن تجديد عقده في الموسم الجديد.

الزمالك يقرر عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر لها في شهر يناير المقبل خلال فترة التوقف الدولي

يأتي قرار مجلس إدارة النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة لصعوبة تكوين فريق يشارك في البطولة، خاصة وأن الفريق الأول مرتبط بخوض معسكر في دولة الإمارات العربية المتحدة يتخلله المشاركة في دورة أبوظبي الودية، ومن المقرر أن يسافر الفريق بجميع اللاعبين، بالإضافة إلى العناصر المميزة من قطاع الناشئين.

سباق على جوهرة البرنابيو.. انشيلوتي يدمر مخطط كريستيانو رونالدو

حسم البرازيلي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم من البقاء أو الرحيل عن صفوف الميرنجي، قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ويحاول مسؤولو النادي الملكي الحفاظ على بعض الركائز الأساسية للفريق ةالذي ينتهي عقودهم هذا الصيف داخل جدران السانتياجو برنابيو، وعدم رحيلهم في يناير القادم.

- أنشيلوتي يرفض رحيل مودريتش



ونشرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تواصل مع إدارة الملكي وبلغهم بضرورة ضم 3 لاعبين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، مع الحفاظ على جميع عناصر خط الوسط.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن مودريتش كان قد اقترب من حسم اتفاقه مع إدارة النصر السعودي لضمه خلال الموسم الحالي، بعد وساطة البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق الذي يبلغ مجهود كبير في إقناع اللاعب