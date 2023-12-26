نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير.. أسطورة الأهلي يتحدث لأول مرة عن برونزية مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن تحقيق الفريق للميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية هو انجاز مقبول بالنسبة للأهلاوية وهو أمر مشرف للكرة المصرية

وقال طاهر في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: الهدف كان الوصول للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، ولكن تحقيق المركز الثالث أمر جيد جدا وإنجاز كبير.

وأضاف: الأهلي لعب 3 مباريات في مونديال الأندية حقق الفوز في مباراتين والخسارة في لقاء وحيد، وهو أمر رائع بالنسبة للفريق والكرة المصرية بشكل عام.

وتابع نجم الكرة المصرية: هدف الاهلي دائما هو التواجد في المرتبة الأولى بأي بطولة، ولكن كان يجب استغلال النسخة الأخيرة بهذا الشكل من المونديال والوصول للمباراة النهائية.

حقيقة الترشح لانتخابات الأهلي

وأكد طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن شرف كبير ارتباط اسمه بالترشح لانتخابات النادي خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن النادي الأهلي هو بيته واللي خيره عليه دائما.

وأكمل: الحديث عن انتخابات الأهلي والترشح لها سابق عن أوانه، وأن هناك سنتين للمجلس الحالي وهذا وقت كبير جدا، ومن الممكن الترشح لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، ولكن لسا فيه وقت افكر بشكل كويس قبل اتخاذ القرار بشكل نهائي.

وأردف: نحن نلبي نداء النادي الأهلي في اي وقت ومنقدرش نقول لا له، ولو النادي محتاج طاهر أبو زيد بكره هكون تحت أمره.

