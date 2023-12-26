انت الان تتابع خبر الجدل يشتعل: ظهور كريستيانو رونالدو في الرياض يثير مقارنات مع محمد رمضان! هل يوجد تشابه بينهما والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء زيارته للعاصمة السعودية الرياض، حيث أحدثت إطلالته ضجة وتساؤلات حول تشابهها مع إطلالة الفنان المصري محمد رمضان.

ظهر رونالدو في الصور مرتديًا سترة باللون الزيتي، نسقها مع تي شيرت أسود وقلادة فضية، وارتدى نظارة شمسية من العلامة التجارية “بليفوار”. بعض المتابعين اعتبروا أن إطلالته تشبه إلى حد كبير إطلالة محمد رمضان خلال حفل غنائي في المملكة العربية السعودية قبل أسابيع.

من جهتهم، أعرب بعض المتابعين عن استيائهم وتساؤلاتهم حول سبب اختيار رونالدو لهذه الإطلالة المشابهة، ورأوا فيها محاولة لتقليد النجم المصري. وقد أشاروا إلى أن رمضان ارتبط بالسترة الزيتية خلال إحيائه لحفل في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الجدل لا يتعلق بمجرد ارتداء الملابس، وإنما يظهر في الطريقة التي اختار بها رونالدو الظهور بنفس السترة ونظارة الشمس، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هناك تأثيرًا فعليًا من إطلالة رمضان على اختيارات الأزياء لدى بعض الشخصيات العالمية كرونالدو.