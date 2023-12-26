نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غريب.. سر انسحاب الزمالك من كأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن مجلس إدارة النادي اتخذ القرار الصحيح بالانسحاب من بطولة كأس رابطة الأندية التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

انسحاب الزمالك من كأس الرابطة

وقال سالم في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: خوفنا من المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية 2003، لأن من الصعب المشاركة في بطولة أمام أندية تلعب بكامل قوامها.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي الزمالك: لدينا بعض اللاعبين المهمين الذين سيكونوا مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال شهر يناير وأيضا وجود الفريق للمشاركة في بطولة ودية، جعل الأمر صعب للمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

وتابع: أرسلنا خطاب رسمي منذ ساعات لرابطة الأندية بانسحابنا وعدم مشاركتنا في البطولة.