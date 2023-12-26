نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ستار: تين هاج قتل رونالدو وسانشو.. ميرور: إيقاف زيادة راتب ليفاندوفسكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 26-12-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ديلي ستار

تين هاج قتل رونالدو وسانشو

يرى خوسيه إنريكي، لاعب ليفربول السابق، أن تصريحات تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، قتلت كريستيانو رونالدو وجادون سانشو.

وقال إنريكي في تصريحات لديلي ستار: "تصريحات تين هاج عن سانشو في الصحافة كانت خاطئة، لقد قتله".

ميرور

إيقاف زيادة راتب ليفاندوفسكي

يحاول برشلونة إيقاف الزيادة في راتب روبرت ليفاندوفسكي، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

ماركا

غموض في مدريد

يحوم الغموض حول مستقبل عدد من لاعبي فريق ريال مدريد، في ظل اقتراب عقودهم من الانتهاء بعد نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024.