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أحمد جودة - القاهرة -

كشف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري عن أخر مستجدات معسكر الفريق المغلق ببورسعيد والاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الحادية عشر من منافسات دوري نايل.

على ماهر: التواجد فى بورسعيد يمنحنا دوافع كبيرة ونهتم بتواجد ناشئ المصرى ولدينا قوام جيد من اللاعبين

أكد علي ماهر في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي "تابعت مباراة المصرى والرباط والأنوار الودية وكانت مباراة مفيدة للفريق و حماسية وأستفادنا منها الكثير و لم تأخذ الطابع الودى بالعكس فريق الرباط والأنوار أظهر شخصيته ومهارات لاعبيه.

أشاد المدير الفني بأداء حسن العشرى المدير الفنى للرباط على مجهوده المبذول مع الفريق وطريقه اللعب.

أوضح ماهر أن تواجد الفريق الأول للكرة فى بورسعيد أمر مفيد وضروري و تعتبر من أفضل الفترات للفريق التى يقضيها وسط جماهيره ومحبيه للحصول على الحماس والدعم الكبيرين منهم.

أضاف:" اننا نسعي لتجديد الدوافع والعمل نحو تحقيق طموحات ترضي الجماهير.

تابع:"كرسنا جهدنا كإدارة فنية في متابعة وترقية عدد من المواهب الناشئة مع الفريق الأول، خاصة أن نادي المصري يسهم بشكل كبير في تشكيل فرق منتخبات الناشئين والشباب ووجود هؤلاء اللاعبين في الفريق الأول يعزز فرصهم للمشاركة مع المنتخبات الوطنية، ومسؤوليتنا في تحفيزهم وتعزيز تواجدهم مع منتخب مصر.



أكمل: " كنت أريد هذه الصدمة للاعبين عقب الفوز على الزمالك لتجنب شعورهم بسهولة المباريات القادمة،مؤكدا على ضرورة التعامل بواقعية والحرص الشديد في كل مواجهة مستقبلية، مشددًا على أن الفريق لا يزال في بداية مرحلة الدوري.

وواصل: " سنقوم بالبدء في التحضير لمواجهة الإسماعيلي ابتداءً من يوم الأربعاء، وتركيزنا سيكون موجهًا نحو تحقيق نتيجة إيجابية تمنحنا إرتياحًا خلال فترة التوقف.

واختتم: "لم نتطرق إلى موضوع التعاقدات الشتوية أو التدعيمات المستقبلية، سيتم التحدث عن هذه الأمور بعد مباراة الإسماعيلي حاليًا تركيزنا يكون على تحسين مركزنا في ترتيب الدوري، حيث نمتلك قوام جيد من اللاعبين.