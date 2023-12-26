نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خارج مباراة الأهلي.. فيوتشر يكشف مدة غياب عمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكمل عمر كمال عبد الواحد نجم نادي مودرن فيوتشر الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي والمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أن بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها ١٠ أيام حرصًا على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

يذكر أن عمر كمال عبد الواحد قد تعرض للإصابة قبل مباراة بيراميدز أمس في كأس السوبر المصري للأبطال مما أدى إلى غيابه عن المباراة.

موعد مباراه مودرن فيوتشر والأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة الأهلي في مباراة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي.

