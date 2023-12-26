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أحمد جودة - القاهرة -



كشف المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق نادي الجزيرة الاماراتي مؤخرا أن لديه عائلة في كينيا.

موسيماني يُفاجئ الجميع ويكشف عن وجود عائلة له في كينيا

مدرب ماميلودي صنداونز والأهلي السابق دون النادي بعد أن انفصل نادي الوحدة الإماراتي مؤخرًا.

وفي تصريحات حديثة مع " سبورت لايف " قال المدرب المخضرم إن بعض أقاربه استقروا في كينيا.

وأشار "لدينا عائلتان نسافر معًا دائمًا. آخر مرة ذهبنا فيها إلى زنجبار، مكان جميل في شرق إفريقيا يقع في تنزانيا، أنا أحب إفريقيا، وأفتقد إفريقيا"

وأضاف:" لدي عائلة في كينيا لأن أحد إخوة والدي انتقل إلى هناك خلال فترة الفصل العنصري، أنت تعرف القصة حيث يذهب الناس إلى المنفى ولا يعودون أبدًا، لقد بقي هناك، وتزوج هناك، وهذه عشيرة موسيماني هي هناك."

وروى مدرب الأهلي السابق لاحقًا أنهم ناقشوا إمكانية الذهاب إلى نيروبي لقضاء عطلة.

يعتبر موسيماني من أفضل المدربين الأفارقة، وانضم إلى صنداونز في عام 2012، حيث فاز بلقب الدوري الجنوب أفريقي الممتاز في 2013-14، 2015-16، 2017-18 و2018-19، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال إفريقيا في 2016.

من ثم توج الجنوب أفريقي مع الأهلي، بسبع بطولات، حيث توج بدوري أبطال إفريقيا مرتين، والسوبر الافريقي مرتين، وكأس مصر مرة، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.