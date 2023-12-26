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أحمد جودة - القاهرة - من المتوقع أن يغيب الجناح الغاني كمال الدين سليمانا عن كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج الشهر المقبل.

ضربة قوية لغانا قبل أمم إفريقيا

وخرج نجم ساوثهامبتون البالغ من العمر 21 عامًا بسبب إصابة في أوتار الركبة منذ الشهر الماضي، وتأكد أنه لن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة القارية.

شارك سليمانا لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون العام الماضي وكان أحد ألمع اللاعب في فريق غانا.

ومع ذلك، كشف مدرب ساوثامبتون راسل مارتن أن سليمانا لن يكون جاهز في الوقت المناسب لكأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال مارتن قبل رحلة ساوثامبتون إلى كوينز بارك رينجرز، حسبما نقلت عنه صحيفة " غانا سوكرنيت ": "أنا متأكد من أنني سأتحدث مع كريس هيوتون حول مستوى لياقته البدنية".

وأشار "كمال الدين لن يكون في الفريق ".

وتابع:" لن يكون قريبًا من الاستعداد لذلك. لن يذهب ".

وأضاف "كمال الدين سيكون جاهزًا في نهاية يناير أو بداية فبراير، هذا يمكن أن يتغير، لا أعرف بالتأكيد".

وعانى سليمانا من الإصابات منذ بداية الموسم، مما حد من مشاركته في 13 مباراة فقط في البطولة الإنجليزية هذا الموسم.