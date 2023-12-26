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أحمد جودة - القاهرة -



أجرى يوسف بلايلي، الذي ظهر في القائمة الموسعة لجمال بلماضي لكأس الأمم الأفريقية 2023 ومن المحتمل أن يسافر إلى ساحل العاج، مقابلة مع موقع " الكاف " الإلكتروني.

يوسف بلايلي يرفع التحدي: هدفنا الفوز بكأس الأمم الأفريقية

وأوضح هداف مولودية الجزائر أن الفريق الوطني سيبذل كل ما في وسعه للوصول إلى أقصى حد ممكن في كأس الأمم الأفريقية ولماذا لا يفوز بلقبه القاري الثالث.

وأضاف: "لدينا فريق ممتاز وسنذهب إلى ساحل العاج لتحقيق نتيجة جيدة ولماذا لا نفوز بكأس الأمم الأفريقية، خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون، تأثرنا بحالة الملعب ".

وأشار:" نأمل ألا نحظى بنفس التجربة مرة أخرى في ساحل العاج "

وأكد بلايلي: "الهدف واضح: نريد الذهاب إلى أبعد مدى ممكن والفوز بلقبنا الثالث".

وستلعب الجزائر خلال كأس الأمم الإفريقية 2023 في المجموعة الرابعة إلى جانب أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

ويتوقع الجناح الأيسر الجزائري أن يرى مستوى عاليا خلال هذه المسابقة القارية.

وأتم "أتوقع أن يكون المستوى جيدًا، تلعب معظم الفرق لعبة بدنية للغاية، الجزائر في حالة جيدة في الوقت الحالي وسنبذل كل ما في وسعنا للذهاب إلى أبعد مدى ممكن خلال كأس الأمم الأفريقية.