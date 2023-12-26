نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب موريتانيا: نحن خارج المنافسة مع أنغولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث مدرب موريتانيا أمير عبده لإذاعة فرنسا الدولية عن مجموعة موريتانيا في كأس الأمم الإفريقية التي تضم الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا بالإضافة إلى المرابطون.

تصريحات امير عبده

ومن وجهة نظره، فإن موريتانيا لم تبدأ بالتكهنات لصالحها، حيث سئل كيف رأى الفريق في المجموعة الرابعة.

وقال عبده "كفريق خارجي، المرشح هو الجزائر، 100 مرة، لا توجد منافسة، بوركينا فاسو كانت موجودة دائمًا في ربع النهائي ونصف النهائي، هذه هي الفرق التي حاضرة دائمًا في المنافسة. سنكون الغرباء".

وأضاف:"سنحاول أن نكون المفسدين إلى جانب أنجولا، نريد أن نقدم بطولة مثيرة وأن نتجنب المشاكل والرهاب الذي واجهنا مع موريتانيا في النسختين الأخيرتين حيث لم يفز الفريق بأي مباراة ".

واختتم:' هذا هو هدفنا، أن نواجه الكبار ونداعبهم ولماذا لا نصل إلى دور الـ16 ".