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أحمد جودة - القاهرة -



قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، فإن التقارير الواردة من معسكر أسود الأطلس غير جيدة.

أزمة الإصابات تضرب معسكر المغرب قبل أمم إفريقيا

يعد المغرب أحد أفضل المرشحين للفوز بالبطولة بعد أدائه المتميز في كأس العالم 2022 في قطر.

ويعاني الثنائي نصير مزراوي ورومان سايس حاليًا من الإصابة، كما أن مدرب الفريق وليد الركراكي في حيرة من أمره.

وتعرض لاعب بايرن ميونيخ الألماني لإصابة في ربلة الساق اليسرى ولم يتم التأكد بعد من إصابة سايس.

ويقع المغرب في المجموعة السادسة إلى جانب الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.