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أحمد جودة - القاهرة -

قبل أقل من 20 يومًا فقط من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، تهز أزمة الإصابات حاليًا معسكر أفيال كوت ديفوار.

ضربة قوية في معسكر ساحل العاج قبل بداية أمم إفريقيا

ووفقًا لموقع " ديلي بوست " فإن المعلومات الواردة من معسكر الفريق الايفواري تشير إلى أن مهاجم بوروسيا دورتموند سيباستيان هالر سيغيب عن المنافسة.

تم إدخال اللاعب الإيفواري الدولي في مباراة الدوري الألماني ضد ماينز 05 في الدقيقة 63 وتم استبداله مرة أخرى في الدقيقة 86.

وتعرض المهاجم الايفواري لإصابة في الكاحل بعد تدخل خطير، مما أثار مخاوف بشأن مشاركته في كأس الأمم الأفريقية.

مهاجم دورتموند موجود حاليا في أبيدجان، وقد قام الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بتعيين اثنين من أخصائيي العلاج الطبيعي للعمل عليه.

وسيلعب بطل 2015 المباراة الافتتاحية أمام غينيا بيساو قبل أن يواجه المنتخب النيجيري في المباراة الثانية بالمجموعة.