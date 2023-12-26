نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب فاركو والمنتخب الأوليمبي هدف قطبي الكرة المصرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يعُد وليد علي فرج لاعب وسط هجوم فاركو ومنتخب مصري الأوليمبي موهبة كروية شابة يبلغ من العمر 22 عام فقط، أشاد بمستواه الكثير من المحللين والمدربين، وأصبح في الفترة الأخيرة هدف ومحط أنظار قطبين مصر ناديين الأهلي والزمالك.

كما ان مصدر مقرب من اللاعب أكد على أن افراد من الأهلي والزمالك تواصلوا معه لمعرفة رغبته في الأنضمام لصفوف فرقهم.

وأجابهم“وليد” أن عليهم أخطار نادي فاركو أولا قبل أي شيء فهو لن يخطو خطوه الا بعلم ناديه.

ويرغب اللاعب في الانضمام للأهلي والزمالك وان حلم كبير له للعب لأكبر أندية مصر وافريقيا.

بالإضافة الا أن اللاعب يطمح أيضا في تقديم مستوى جيد في أوليمبياد باريس القادمة مع المنتخب الأوليمبي ليقترب من الأحتراف بالخارج إذا لم ينتقل لأحد الناديين الكبار.

الجدير بالذكر ان فاركو حتى الآن في الدوري المحلي في موقف صعب ويتذيل جدول الترتيب برصيد 5 نقاط، وشارك اللاعب في 7 مبارايات أحرز هدفين من أجمل أهداف المسابقة.