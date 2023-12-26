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أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف الاتحاد المصري للفروسية بشكل مؤقت، واعلنت عن ذلك من خلال بيان رسمي أصدرته.

وزارة الشباب والرياضة تعلن إيقاف الاتحاد المصري للفروسية

وكشفت الوزارة من خلال بيان رسمي إلى أن الإيقاف يكون بشكل مؤقت لحين التحقيق في مخالفات مالية تشوب الاتحاد.

واعلنت الوزارة عبر بيان رسمي كالتالي:

"أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية والمدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الوقائع والمخالفات المالية التي شابت القائمين على الاتحاد، والتي تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية بناء على أعمال التفتيش المالي والإداري والقانوني التي تمت في ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الوزارة في هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.

