اتحاد القوى ينظم حلقة عمل «منظمي ومشغلي حقيبة ألعاب القوى» للأطفال

نظمت الاتحاد العماني لألعاب القوى يوم امس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر حلقة عمل عن «منظمي ومشغلي حقيبة ألعاب القوى للأطفال « التي استهدفت عددا من الأفراد لتأهيلهم لتشغيل الحقيبة وتفعيل أنشطة ألعاب القوى للأطفال مستقبلاً. وقد تنوعت محاضرات حلقة العمل بين الجانب النظري والعمل في تنظيم وإدارة مهرجانات ألعاب القوى للأطفال وقد حاضر في حلقة العمل كل من الدكتورة سميحة عمارة والدكتور وائل رمضان، حيث تأتي هذه الحلقة ضمن فعاليات وأنشطة لجنة التطوير الفني للعام 2023م.

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