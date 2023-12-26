بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:

أقامت أكاديمية الكاراتيه بنادي بهلاء حفلها السنوي وذلك بقاعة النادي بحضور أولياء أمور اللاعبين والمدربين وأبطال الأكاديمية حيث افتتح الحفل بمقدمة ألقاها اللاعب علي بن موسى المفرجي ثم تلاوة عطرة من كتاب الله تعالى تلاها اللاعب تميم بن خلفان الشوكري ، بعدها قام بعض أبطال الأكاديمية بتقديم استعراضا لبعض فنيات الدفاع عن النفس بمختلف أنواعها ثم ألقى المدرب موسى العطابي كلمة الأكاديمية ذاكرا فيها تاريخ تأسيس الأكاديمية وتقدمها وتطورها على مر السنوات بزيادة اللاعبين والمدربين فيها ، كما حث اللاعبين على مواصلة مشوارهم وطريقهم في هذه الرياضة العريقة وعدم التوقف لتحقيق أهدافهم وزيادة طموحهم للوصول إلى أعلى المراتب فيها ،خاتما كلمته بالشكر والتقدير لأولياء الأمور على تشجيعهم لأبنائهم على مواصلة تدريبهم والحصول على درجات الأحزمة المتقدمة وتحقيق الانجازات في البطولات المحلية .

بعد ذلك قام المدرب أحمد المعدي بتقديم عرض مرئي عن إنجازات الأكاديمية وفعالياتها المتنوعة وتم سحب القرعة للاعبين الفائزين في مسابقات التحدي والسحب للجمهور على هديا متنوعة

وكان للأبطال المشاركين في بطولة عمان نصيب من التكريم لجهودهم في التدريب وتمثيل الفريق في البطولة تلاها تكريم قرابة مائة لاعب لانضباطهم في حضور التدريب خلال العام 2023 م .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكاديمية الكاراتيه بنادي بهلاء تقيم حفلها السنوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.