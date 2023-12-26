نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة طنطا لمواجهة مكادي غدا الأربعاء في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا قائمة اللاعبين الذي يدخلون معسكرا مغلقا اليوم من أجل مواجهة فريق مكادي في إطار لقاءات الجولة ال 14 لدوري المحترفين والمقرر إقامتها علي ملعب طنطا في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.



حيث جاءت القائمة كالتالي:

محمد سمير (الحسيني سمير)

احمد ربيع (الشيخ)

احمد علي محمد عبدالعزيز

احمد حسني احمد سيد

ساهر عبدالمنعم زياده

كريم اسامه عبدالرحمن سليم

احمد السيد عبدالهادي

فارس طارق عبدالوهاب

احمد السيد عبدالفتاح الشامي

اسامه ايمن فتحي (النجار)

حسون محمد كمال حسون

عبدالرحمن محمد الدح

محمد عاطف عثمان

ابراهيم جمال عواد ابراهيم

نانا انتوي مانو

محمد السيد عبدالهادي محمد

نصر عبدالرزاق عزالدين

محمد محسن ابو فراج (شيكا)

مصفى الكومي

اقطاي عبدالله



ويستمر غياب محمد حسام الشرخة، حسام غالي، محمد جمال ميدو، شهاب فتحي، شريف مجدي بداعي الإصابة.

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة بينما يحتل فريق مكادي المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.