نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي ثلاثي على جوهرة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أليخاندرو بالدي نجم برشلونة الإسباني أشعل حربًا في إنجلترا بين ثلاثة أندية من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن بالدي تطور بشكل مذهل مع برشلونة وجذب أنظار حفنة من أندية أوروبا على رأسهم ثلاثة أندية في إنجلترا، هم: مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدماته في سوق اللاعبين.

بالدي مرشح للعب في إنجلترا

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بالدي يرغب في البقاء في صفوف برشلونة في حالة استمراره بالحصول على مكان في تشكيلة الفريق الأساسية علمًا بأن اهتمام أندية إنجلترا بالحصول على خدماته ليس وليد اللحظة، حيث حاولت بعض الأندية استقطابه قبل تجديد عقده.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن خورخي مينديز وكيل أعمال بالدي أخبر إدارة برشلونة عن إمكانية القيام بعملية بيع كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة علما بأن بالدي مرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في يونيو 2028 وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقده مليار يورو.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تشيلسي يعتبر النادي الإنجليزي الأكثر إظهارًا للرغبة في التعاقد مع بالدي إلا أن قطبي مدينة مانشستر علما بموقف الصفقة وأن برشلونة ربما يحتاج لبيع بالدي من أجل الحصول على بعض الأموال من أجل الحفاظ على الثنائي جواو كانسيلو وجواو فيليكس داخل قائمة النادي الكتالوني.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن بالدي يعلم باهتمام أندية إنجلترا بالفعل مع إمكانية حصوله على راتب سنوي أعلى من راتبه الحالي في برشلونة إلا أن النادي الكتالوني أغلق الباب أمام فكرة رحيله في الوقت الحالي.