نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يستهدف موهبة جيرونا كشفت تقارير صحفية إسبانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أن مانشستر سيتي الإنجليزي أعرب عن اهتمامه الشديد بالتعاقد مع البرازيلي الشاب سافينيو نجم جيرونا الإسباني.



ولفتت صحيفة ماركا الإسبانية أن سافينيو البالغ من العمر 19 عامًا جذب الأنظار إليه بشدة مع جيرونا في الموسم الحالي بتسجيله خمسة أهداف وصنع مثلهم حتى الآن.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سافينيو يلعب على سبيل الإعارة في صفوف جيرونا لمدة موسم قادمًا من تروا الفرنسي المملوك لمجموعة مانشستر سيتي.



مانشستر سيتي يقتحم السباق على ضم سافينيو



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سافينيو سيستمر على الأقل مع جيرونا حتى نهاية الموسم الحالي وبعدها سترى إدارة السيتزنز ما إذا كان سينضم للمان سيتي أم سيتم بيعه لأحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العديد من الأندية الإنجليزية والإسبانية ترغب بشدة في التعاقد مع سافينيو، حيث يبلغ سعره حاليًا نحو 30 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مجموعة المان سيتي التي تضم أندية مانشستر سيتي وجيرونا وتروا في أوروبا تفكر في انضمام سافينيو إلى مانشستر سيتي وبعدها سيقرر بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي سواء باستمراره في صفوف الفريق أو رحيله على سبيل الإعارة لجيرونا مرة أخرى.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن عقد سافينيو مع تروا ناديه الأصلي سينتهي في صيف عام 2027.