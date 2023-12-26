نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الأهلي تتسابق للتصويت في استفتاء جلوب سوكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، سباق كبير بين جماهيرالأهلي، للتصويت ‏للنادي في الاستفتاء الخاص بجائزة جلوب سوكر، قبل قليل من غلق باب ‏التصويت، وفي ظل المنافسة مع نادي النصر السعودي على الجائزة لأحسن نادي ‏في الشرق الأوسط.‏

ودشنت جماهير القلعة الحمراء، حملة مكثفة للتصويت للأهلي، خاصة إن الفارق ‏مع نادي النصر السعودي ليس كبيرا، وهو ما دعا محبي النادي إلى الدعوة ‏لتكثيف التصويت للنادي، للفوز بالجائزة التي سبق له الفوز بها في وقت سابق.‏

وشددت الجماهير على ضرورة الاستمرار في التصويت، خاصة إن الأهلي يستحق ‏الفوز بالجائزة، بعد أن قدم موسما كبيرا للغاية توج خلاله بخمسة ألقاب، وشارك ‏في بطولة كأس العالم للأندية وحصل على الميدالية البرونزية، ليثبت أحقيته ‏بالتربع على عرش الأفضل في القارة وفي الشرق الأوسط.‏



وتستمر عملية التصويت للنادي عبر الرابط التالي:‏

https://vote.globesoccer.com/vote/best-middle-east-‎club-2023/?embed=false&fbclid=IwAR1hFnqwM-‎IQXaEdJdnlDoLUWyVHwxlXo1LI25flfJ5VpvPnogFzZ_m‎4LiY‎

