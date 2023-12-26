نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة غزل المحلة لمواجهة السكة الحديد في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام عبد العال المدير الفني لنادي غزل المحلة عن قائمة فريقه لمواجهة السكة الحديد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة دوري المحترفين.



وقد ضمت القائمة 22 لاعبًا هم:



عمرو شعبان، محمود الحضري، أحمد فوزي، عمرو الجزار، محمد حجازي، أوشا، محمد جابر، محمود مسعد، أحمد طارق، محمد أبو الحمد، خالد الإخيميمي، محمود علاء، محمود غالي، أحمد حجي، أحمد سوداني، عموري، رجب مارو، أحمد مجدي، شيكو محارب، عمرو مصطفى، عبده يحيى، مصطفى ديشا.

وخاض الفريق اليوم مران خفيف على ستاد غزل المحلة اطمئن فيه عبد العال على جاهزية لاعبيه قبل التوجـه للقـاهرة للمبيت هناك قبل مواجهـة الغد على ستاد السكة الحديد.



ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة من 13 مباراة خاضها الفريق.



وتنقل مباريات دوري المحترفين هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.