نوتنغهام يهزم نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
عمّق نوتنغهام فورست جراح مضيفه نيوكاسل، وألحق به الخسارة الثامنة له هذا الموسم بنتيجة 3 - 1 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء.
تقدم نيوكاسل في الدقيقة 23 عندما حصل ألكسندر إيساك على ركلة جزاء ونفذها المهاجم السويدي بنجاح على يسار الحارس مات تيرنر.
وعادل كريس وود، الذي أعاره نيوكاسل إلى فورست في يناير الماضي قبل أن ينتقل بشكل دائم، النتيجة لفريقه قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من مدى قريب وهز الشباك مجددا في الدقيقتين 53 و60 ليمنح فريقه فوزا مستحقا.
ورفع فوز فورست الأول تحت قيادة المدرب الجديد نونو إسبريتو سانتو الفريق للمركز 16 في الدوري برصيد 17 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط على منطقة الهبوط بينما تركت هزيمة نيوكاسل الرابعة في آخر خمس مباريات بالدوري الفريق في المركز السابع برصيد 29 نقطة.
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