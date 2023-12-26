نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات السوبر| مكالمة مورنينو سبب في الغرامة.. وإيقاف محمد إبراهيم 4 مباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مباريات نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال المقامة في الإمارات.

وأبرزهم غرامة مدرب فيوتشر بعدما أجاب على هاتفه من اتصال جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة مودرن فيوتشر ضد بيراميدز، وإيقاف محمد إبراهيم قائد سيراميكا كليوباترا لمدة 4 مباريات بعد طرده في مباراة الأهلي.



وجاءت عقوبات لجنة المسابقات كالآتي:

- إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد والسلوك غير الرياضي.

- غرامة 25 ألف جنيه على سيراميكا كليوباترا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني.

- غرامة 20 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين على ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر لاختراق بروتوكول المؤتمرات الصحفية.

- غرامة 20 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين على جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز لما بدر منه تجاه أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي.

وجدير بالذكر أن مودرن فيوتشر حجز بطاقة التأهل للنهائي على حساب بيراميدز ليضرب موعد مع الأهلي الذي تغلب على سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس المقبل في نهائي السوبر المصري.