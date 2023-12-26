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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحفز الجماهير لحضور نهائي السوبر أمام فيوتشر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
واصلت روابط محبي الأهلي دعواتها للجماهير من أجل حضور نهائي بطولة كأس السوبر المصري أمام سيراميكا، في المباراة التي تقام مساء الخميس القادم في الإمارات.
ووجهت جماهير الأهلي الدعوة نحو ضرورة الحضور بكثافة في المباراة من أجل مساندة الفريق، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، والتتويج باللقب.
"جاءت هذه الدعوات بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد سبق له توجيه رسالة خاصة للجماهير جاء فيها:"أحب جمهور الأهلي جدا وأعلم أنهم في ظهرنا ودائما مساندين لنا، نحتاجكم بشكل غير عادي من أجل الوصول للنهائي ونحقق اللقب سويا".
كان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد أن تخطى عقبة فريق سيراميكا كيلوباترا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الإثنين الماضي.