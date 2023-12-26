الرياضة

الأهلي يحفز الجماهير لحضور نهائي السوبر أمام فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة -  

واصلت روابط محبي الأهلي دعواتها للجماهير من أجل حضور نهائي بطولة كأس السوبر المصري أمام سيراميكا، في المباراة التي ‏تقام مساء الخميس القادم في الإمارات.‏


ووجهت جماهير الأهلي الدعوة نحو ضرورة الحضور بكثافة في المباراة من أجل مساندة الفريق، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، ‏والتتويج باللقب.‏


‎"‎جاءت هذه الدعوات بعد أن كان مارسيل كولر المدير الفني للفريق قد سبق له توجيه رسالة خاصة للجماهير جاء فيها:"أحب جمهور ‏الأهلي جدا وأعلم أنهم في ظهرنا ودائما مساندين لنا، نحتاجكم بشكل غير عادي من أجل الوصول للنهائي ونحقق اللقب سويا‎".‎


كان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد أن تخطى عقبة فريق سيراميكا كيلوباترا بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين ‏مساء الإثنين الماضي.‏

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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