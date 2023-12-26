نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.. صلاح يقود الهجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي ل

فريقه لمواجهة نظيره فريق بيرنلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول، مع نظيره فريق بيرنلي، مساء الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب "تورف مور".

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة بيرنلي في البريميرليج

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز – فيرجيل فان دايك – كوانساه – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: جرافنبريش – واتارو إندو – إليوت.

خط الهجوم: جاكبو – داروين نونيز – محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة بيرنلي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد بيرنلي عبر قناة beIN Sports HD 1.

