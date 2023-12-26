نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يوضح التشخيص النهائي لإصابة ثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح أحمد جاب الله طبيب الأهلي، عن أخر مستجدات إصابة ثنائي الأحمر محمد الشناوي وياسر إبراهيم عقب تعرضهما للإصابة خلال مشاركتهم في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويذكر أن الأهلي نجح في الفوز على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات كأس السوبر المصري.



وكشف جاب الله إن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، عقب تعرضه للإصابه أثبتت تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.



وعن ياسر إبراهيم مدافع الفريق أشار إلى أن الأشعة والفحوصات الخاصة به التي خضع لها أكدت تعرضه لشد خفيف في العضلة الضامة.



واوضح الطبيب إلى أن الثنائي بدأوا اليوم الثلاثاء في تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكل منهما، للتعافي بشكل أسرع من الإصابة.



وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليواجه فريق فيوتشر التي نجح في الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.