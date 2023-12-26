نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل إتحاد جدة الرسمي لمواجهة النصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مارسيلو جالاردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي النصر مساء اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل إتحاد جدة الرسمي لمواجهة النصر في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: زكريا هوساوي، حسن قادش، فابينيو، مروان الصحفي.



خط الوسط: فيصل الغامدي، إيجور كورونادو، نجولو كانتي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينيو، عبد الرازق حمد الله.

وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، هي المسئولة بشكل حصري ومباشر عن إذاعة مباريات بطولة دوري الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة الاتحاد ضد النصر، على الهواء مباشرة عبر قناة SSC 1HD، بصوت المعلق فارس عوض.