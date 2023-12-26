نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة فاركو المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام فاركو

وجاء التشكيل كالآتى:

حراسة المرمى: المهدى سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، إسلام أبو سليمه، عمرو صالح.

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، عبد الغنى محمد، بنجامين، كريم الديب.

خط الهجوم: مابولولو.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة بينما يأتى فاركو فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

