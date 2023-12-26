بقيادة رونالدو.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة إتحاد جدة في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره نادي إتحاد جدة مساء اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة اتحاد جدة في دوري روشن السعودي

في حراسة المرمي: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، على لاجامي، إيميريك لابورت، اليكس تيليس

خط الوسط: سيكو فوفانا، مارسيلو بروزو فيتش، أوتافيو

خط الهجوم: تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد اتحاد جدة في دوري روشن السعودي

وتنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تعتبر الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة الاتحاد ضد النصر، على الهواء مباشرة عبر قناة SSC 1HD، بصوت المعلق فارس عوض.

يحتل نادي النصر المركز التاني برصيد 40 نقطة، بينما يأتي نادي ترتيب إتحاد جدة في المركز السادس برصيد 28 نقطة، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

