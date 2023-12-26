نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة الاتحاد والنصر.. لقطة طريفة في شاشة ملعب الجوهرة المشعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السعودي لاستقبال نظيره النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر دوري روشن.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

وفي شاشة ملعب الجوهرة المشعة استبدل اسم نادي النصر، بنادي الأهلي السعودي عن طريق الخطأ، في لقطة طريفة قبل بداية المباراة.

الاتحاد يسعى للخروج من دوامة النتائج السلبية

باتت النتائج السلبية تطارد الاتحاد السعودي، بداية من الخسارة أمام ضمك بثلاثية مقابل هدف.

قبل أن يستعيد توازنه في افتتاحية المونديال بالفوز بثلاثية نظيفة على أوكلاند سيتي، لكن الاهلي اعاد الاتحاد للهزائم من جديد بعد السقوط بثلاثية مقابل هدف.

وزاد الرائد المعاناة بالفوز على حساب النمور بثلاثية مقابل هدف وحيد.

تشكيل الاتحاد لمواجهة النصر في دوري روشن

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: مروان الصحفي- حسن كادش- زكريا هوساوي- فيصل الغامدي.

خط الوسط: فابينهو- كانتي- مارسيلو جاياردو.

خط الهجوم: رومارينو- عبد الرزاق حمد الله- بنزيما.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي أمام النصر في دوري روشن

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن.