نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي السوبر.. رقم سلبي يثير القلق لـ الأهلي أمام فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الأهلي التأهل لنهائي كأس السوبر المصري، وذلك بعد الفوز على حساب سيراميكا كليوبترا بهدف في الوقت القاتل.

وتقام البطولة في الاراضي الإماراتية والتي تنتهي، في الثامن والعشرون من الشهر الجاري، والذي شارك فيها الاهلي بعد تحقيق برونزية كأس العالم للأندية.

وبهذا التأهل ضرب الاهلي موعدا ناريا أمام مودرن فيوتشر والذي حقق التأهل على حساب بيراميدز في مباراة ماراثونية كبيرة، انتهت بركلات الترجيح.

السويسري يسعى لكسر رقم سلبي

وعقب تحديد طرفي النهائي بات السويسري في تحدي جديد، قبل مواجهة الخميس والذي يسعى لكسر رقم سلبي فيها.

مارسيل كولر واجه 19 نادي محلي في مختلف البطولات، إلا أن نادي فيوتشر بات واحد من الأندية الذي فشل السويسري في تحقيق فوز أمامها، مكتفيا بالتعادل في المواجهات السابقة.

فخلال الموسم الماضي تعادل الأهلي أمام فيوتشر بهدف لمثله ذهابا، بينما تعادل سلبيا في الاياب.



ولم يحقق الاهلي سوى فوز وحيد على حساب فيوتشر سوى في عهد البرتغالي ريكاردو سواريش والذي كان برباعية نظيفة.



ويشارك فيوتشر لأول مرة في البطولة الحالية بنظامها الجديد، بينما يشارك الأهلي وفق جعبته الارقام القياسية كونه الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة.

موعد مباراة الاهلي وفيوتشر في نهائي السوبر

تقام المباراة في تمام السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد هزاع بن زايد في الامارات.