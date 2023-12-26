"أمضينا فترة رائعة".. جوارديولا يتغني بفوز فريقه في بطولة كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي إيفرتون لمواجهة نظيره مانشستر سيتي مساء غدًا الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي في مواصلة انتصاراته والتتويج أكبر عدد من البطولات والنجاح غدا في الفوز على إيفرتون، بعد فوزه ببطولة كأس العالم للأندية في السعودية الأسبوع الماضي.

جوارديولا يتغني بفوز فريقه في بطولة كأس العالم للأندية

وأبدى بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، سعادته خلال لقائه في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الغد، وذلك عقب فوز فريقه بكأس العالم للأندية والحصول على فترة انتصارات أمضاها النادي الإنجليزي في هذه المسابقة.

وأشار جوارديولا: "قضينا الأيام الخمسة في كأس العالم للأندية في سعادة وكانت جيدة، عملنا على بناء فريق لا يصدق وروح الفريق قادتنا إلى الفوز، بجانب طاقم العمل معًا، نلعب الألعاب معًا، ونتحدث لقد كان الأمر جيدًا حقًا، نحن نتصرف بشكل جيد".

واختتم المدرب الإسباني حديثه: "بالفعل كان هناك لحظات سيئة مثل أستون فيلا، الذي كان أفضل ولكن لم يوجد هناك مشكله لأنه يمكنهم اللعب بشكل أفضل لذا علينا قبول ذلك والمضي قدمًا، الحقيقة هي أننا سعداء، لكنهم ينتظرون مننا الفشل".

