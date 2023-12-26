نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. محمد صلاح يقترب من تحقيق رقمًا قياسيًا وأسطورة الأهلي يتحدث عن برونزية مونديال الأندية وأزمة جديدة تضرب برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 26-12-2023 في السطور التالية.

أسطورة الأهلي يتحدث لأول مرة عن برونزية مونديال الأندية

أكد طاهر أبو زيد، نجم النادي الأهلي السابق، إن تحقيق الفريق للميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية هو انجاز مقبول بالنسبة للأهلاوية وهو أمر مشرف للكرة المصرية

وقال طاهر في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: الهدف كان الوصول للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، ولكن تحقيق المركز الثالث أمر جيد جدا وإنجاز كبير.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الأهلي ثالث العالم

محمد صلاح يقترب من تحقيق إنجازًا تاريخيًا مع ليفربول

يفصل النجم الدولي " محمد صلاح" جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، هدفًا واحدًا، من تحقيق انجازًا جديدًا في بطولة الدوري الإنجليزي مع الريدز.

وسيحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيرنلي مساء اليوم الثلاثاء في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمد صلاح

أزمة جديدة تضرب جدران برشلونة

أزمة جديدة تضرب جدران برشلونة، بالاستبعاد عن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال المواسم القادمة، حسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية.

وحسب ما كشفته التقارير الصحفية الإسبانية فأن برشلونة مهدد بالاستبعاد من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

برشلونة

فيوتشر يكشف مدة غياب عمر كمال

أكمل عمر كمال عبد الواحد نجم نادي مودرن فيوتشر الفحوصات الطبية المطلوبة للإطمئنان عليه بعد عودته من أبو ظبي والمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أن بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد في عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها ١٠ أيام حرصًا على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عمر كمال عبد الواحد

صراع إنجليزي ثلاثي على جوهرة برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن أليخاندرو بالدي نجم برشلونة الإسباني أشعل حربًا في إنجلترا بين ثلاثة أندية من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن بالدي تطور بشكل مذهل مع برشلونة وجذب أنظار حفنة من أندية أوروبا على رأسهم ثلاثة أندية في إنجلترا، هم: مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد من أجل الحصول على خدماته في سوق اللاعبين.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا