الرياضة

شاهد هدف كريستيانو رونالدو اليوم في مرمي الاتحاد بدوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل كريستيانو رونالدو لاعب النصر هدف التعادل لصالح العالمي أمام الاتحاد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء، نفذها كريستيانو رونالدو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-1.

وتذاع المباراة حاليًا على قناة SSC 1HD، عبر التردد التالي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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